لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، إثر تصادم بين سيارة نقل بسيارة "ملاكي"، على الطريق الدولي الساحلي بمركز رشيد فى البحيرة، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الدولي الساحلي، أمام محطة بنزين النظامي ووجود جثتين ومصاب.

وتبين إصابة طارق علي (50 عامًا)، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة "جمال فؤاد يوسف (60 سنة)، وأحمد محمد حسان (60 عامًا)، ونقلت الجثتان الى مشرحة رشيد تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.