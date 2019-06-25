أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإظهار مؤتمر السياحة الدينية الخامس، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء بصورة توضح سماحة مصر وشعبها ومحبتها للسلام، وللتأكيد أن مصر هي بلد الأمن والأمان والسلام العالمي، موضحاً أنه سيتم وضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتظهر مدينة سانت كاترين بشكل حضاري متميز يليق باسم مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنظيم مؤتمر السياحة الدينية الخامس، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، بحضور ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والطيران المدني والثقافة والآثار والبيئة والنقل والأوقاف والاتصالات والبيئة، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار "شعراوي" إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ضماناً لسرعة الإنجار أسوة بما تم خلال مؤتمر أسوان للشباب الأفريقي الذي عقد خلال مارس الماضي، وذلك لإنهاء كافة الاستعدادات بدقة وكفاءة، موضحاً ضرورة الترويج للصورة الصحيحة عن مصر خلال المؤتمر، وإبراز الدور الذي تلعبه في نشر تعاليم السلام والتسامح.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول الإجراءات والترتيبات والبرنامج الزمني لتطوير مطار سانت كاترين، ورفع كفاءة الممر، واستكمال تمهيد الطرق، ورفع كفاءة مستشفى كاترين، كما تناول إجراءات دعم المناطق السياحية والأثرية والثقافية وتنفيذ برامج ثقافية وفنية، وإطلاق حملات للترويج للسياحة في منطقة سانت كاترين.

وأضاف الوزير أنه يتم حالياً التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لاستكمال الإعداد للمؤتمر، ليخرج بصورة تليق باسم مصر وإرسال رسالة سلام عامة للإنسانية من أرض سيناء تؤكد الصورة الحقيقية لسماحة شعبها ومحبتها للسلام، ولتكون مدينة سانت كاترين رمزاً للتسامح الديني في مصر، ونبذ العنف والتصدي للتشدد.