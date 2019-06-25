تطوير شارعي أحمد تيسير وخضر التوني بمدينة نصر

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليمات لمدير مديرية الطرق بالتنسيق مع البحوث الفنية للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة، للبدء في مشروع تطوير كامل لشارع أحمد تيسير بحي شرق مدينة نصر، والذي يضم محطة مترو الأنفاق، وكلية البنات، وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية به.

وقال المحافظ أن التطوير يأتي مع الوضع في الاعتبار تحديد أماكن انتظار للسيارات، بالإضافة لتطوير شامل للجزيرة الوسطى، وتحديد أماكن لانتظار الأوتوبيس للربط مع محطة مترو الأنفاق، وتحديد أماكن لعبور المشاة، ووضع إشارات بها مع مراعاة أماكن الدوران.

وأكد المحافظ خلال جولته بشارع أحمد تيسير على سرعة الرفع المساحي للشارع بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق، بالاستعانة بخرائط هيئة مترو الأنفاق لتحديد خطوط سير المترو أسفل الأرض والحرم اللازم لها.

وشدد المحافظ على الاهتمام الكامل بكافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير من رصف وأرصفة وإنارة، وكذلك رفع الإشغالات وتجاوزات المحلات والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بها.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتطوير ورفع كفاءة شارع خضر التوني حتى تقاطعه مع يوسف عباس، وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المرور، وكلف المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بتشكيل لجنة تضم مديري مديريات الطرق والأنفاق والمرور وهندسة المرور وهيئة النظافة ومركز شبكات المعلومات، ووممثل عن الهيئة العامة لمترو الأنفاق، واستشاري طرق لوضع التصور الأمثل لتطوير الشارعين والشوارع الجانبية المحيطة بهم.

وشارك في الجولة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف حلمي مدير مديرية الطرق، والعميد أسامة عبد الساتر نائب مدير مديرية الإسكان واللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة، ورئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.