أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن: "اجتماع مستشارو الأمن القومي بروسيا وأمريكا وإسرائيل توصل إلى اتفاقات حول سوريا"، حسبما أفادت "روسيا اليوم" قبل قليل.