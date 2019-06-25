أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين، موضحا أنه يجري التحضير لهذا اللقاء، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".