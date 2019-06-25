عاجل| بولتون: العقوبات الأمريكية هدفها دفع إيران للتفاوض

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، "إن إيران لا تتعامل بجدية من أجل الحل الدبلوماسي".

وأضاف "أن الهدف من العقوبات الأمريكية الجديدة هو مواصلة الضغوط على إيران لإجبارها على الذهاب إلى طاولة التفاوض، بخاصة بعد أن شاركت في الهجمات غير المبررة على ناقلات النفط في الخليج"، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن وتنقله قناة "سكاي نيوز عربية".

وتصاعدت التوترات في منطقة الخليج، بعد تعرض ناقلتي نفط سعوديتين إلى هجوم تخريبي قبالة شاطئ الإمارات، في مايو الماضي، وأدان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تعرض الناقلتين لهجوم تخريبي قرب المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال، "إن الناقلتين كانتا في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة"، وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية.