"الموسيقيين": شيرين أساءت لمصر أكثر من مرة .. أما ميريام اعتذرت مرتين

أكّد المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أنَّ مجلس النقابة دائمًا ما يتحمل كل مسؤولياته تحت مظلة القانون، مشددًا على موقف مجلس النقابة العادل تجاه كل القضايا والمواقف التي يتصدى لها بدافع من الضمير الإنساني والوطني حفاظًا على قيم المجتمع ورسالة الفن.

وأضاف المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان أصدره اليوم، أنَّه تابع ما أثير على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول موقف النقابة من المطربة اللبنانية مريام فارس، وتصريحاتها التي أساءت فيها التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدين، ولهم كل التقدير والاحترام لدى مجلس النقابة كافة.

وحسب البيان: "هاتفت الفنانة ميريام فارس -من تلقاء نفسها- بعد ساعات قليلة من مؤتمرها الصحفي محل اللغط تليفونيا الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، وأعربت خلاله عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشاتها الفنية، مؤكّدة اعتذارها للشعب المصري كله عن تعبيرها وسوء فهم كلماتها".

"المهن الموسيقية": ميريام قدمت اعتذارها للنقابة رغم أنها ليست عضوا بها

واستكمل المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، بيانه: "الفنانة ميريام فارس نشرت أيضًا بيانها الصحفي الذي تؤكّد فيه المعنى نفسه، وفي اليوم ذاته أرسلت فيديو مصور شاركته على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته الكثير من الصحف المصرية والعربية ومواقعها الصحفية؛ تقدم فيه اعتذارها الصريح والواضح عما بدر منها وسوء الفهم الحادث، رغم أنها ليست عضوًا بالنقابة المصرية".

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنَّه لا مجال مطلقًا لما أثير في محاولة لاستدراج النقابة لمعركة ـخرى غير موجودة ومقارنة هذا الموقف مع مواقف أخرى تختلف تمامًا من حيث الشكل والمحتوى والقضية نفسها، متابعًا "ذهب البعض إلى التلويح بموقف النقابة من المطربة شيرين (وهي عضوة نقابية) وقتما أساءت إلى مصر وطنها وشعبها أكثر من مرة –نكرر أكثر من مرة- بمفردات صريحة وواضحة لا يحتمل معها التأويل أو الفهم الخاطئ واتخذت معها النقابة تدابيرها التي تنص عليها اللوائح المعمول بها (نقابيً) وذلك من ناحية، ومن أخرى اتخذت النقابة قرارتها (حماية) لها من المسائلة القانونية".

واختتم المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، بيانه مؤكّدًا أنَّه "رغم مبادرة هاني شاكر بالتواصل مع شيرين وزوجها حسام حبيب، في حضور الفنان أشرف زكي، ومحاولة إقناعها والاتفاق معها على حضورها إلى النقابة وتقديم اعتذارها للشعب المصري -في تسجيل صوت وصورة- لم تف بوعدها لارتباطها بعدد من السفريات، ووعدت مرة أخرى بتنفيذ ذلك بعد عودتها إلا أنَّها لم تلتزم في تنفيذ وعودها بتقديم اعتذارها على تجاوزها ضد مصر والمساس بأمنها القومي".