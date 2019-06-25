وسط التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية على طهران تنم عن يأس الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن "البيت الأبيض يعاني من عطب فكري، لأنه يواجه في كل يوم مشكلة".

وأوضح روحانين أن إيران تتحلى بالصبر الاستراتيجي، لكنها لا تخشى شيئا، مضيفا : "العقوبات الأمريكية ستفشل والبيت الأبيض متخلف عقليا، وأن العقوبات على المرشد الإيراني خامنئي غير مجدية، لأنه لا يملك أرصدة في الخارج".

وتصاعدت الخلافات بين "واشنطن" و"طهران" في الأسابيع الأخيرة وكان أبرز مظاهرها مؤخرا إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة تجسس أمريكية دون طيار قرب مضيق هرمز

وتشير تصريحات الرئيس الإيراني إلى عديد من الدلالات السياسية بحسب المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب، الذي قال إن "إهانة روحاني للجانب الأمريكي دليل على دخول الأزمة لمرحلة حرب نفسية متبادلة بين الطرفين، خاصة أن إيران تسعى إلى الضغط على أمريكا للتراجع عن عقوباتها".

ولفت إلى أن الأزمة في الفترة الأخيرة شهدت تصعيدات في اللهجات التحذيرية بين الطرفين نظراً لعدم قدرة النظام الإيراني على فرض عقوبات مضادة، متابعا: "إيران توضح لأمريكا بتلك الإهانات إنها تمتلك قوى عسكرية وقادرة على مواجهتها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، أمس، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران، وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة، قائلا: "إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي"، مضيفا أنه "لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد قادة إيران وكبار المسؤولين الآخرين، سيغلق إلى الأبد مسار الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وأشار "أبو طالب" إلى عدم قدرة الإدارة الأمريكية على حسم موقفها في إدارة الأزمة مع إيران: "أعلن الرئيس أنه يسعى للتحاور وفي نفس الوقت يفرض عليهم قيود مشددة، فأمريكا تريد الضغط أكثر على الجانب الإيراني"، مؤكدا ً أن هذا ما يدفع النظام الإيراني لرفض التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل إستمرار تلك العقوبات.

وأضاف: "أن حل تلك الأزمة يتطلب تشكيل قوى بحرية من جميع الدول لحماية الخليج، وهو إجراء سلمي يحول دون الحرب وتعود تلك الشراكة بين الدول بالفائدة على الجميع ضد أي هجمات إرهابية".

وكانت إيران أكدت أنها لن تسمح للأمريكيين بالاعتداء على حدودها بغض النظر عن القرارات التي قد تتخذها واشنطن حيال هذا الأمر، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم: "نحن جاهزون لمواجهة أي تهديد ضد بلادنا، وقراراتنا ليست خاضعة لقرارات أمريكا، وسنواجه الاعتداء سواء هددوا أم لم يهددوا"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.