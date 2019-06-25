"الممر" يتخطى المليون بإيرادات يوم واحد.. و"كازابلانكا" يتراجع

وصلت إيرادات فيلم "الممر" لأحمد عز بموسم أفلام عيد الفطر إلى مليون و138 ألف جنيه، أمس، بدور العرض، حسبما أعلنت شركة دولار للتوزيع السينمائي.

والفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" من بطولة أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأحمد رزق، إضافة إلى كل من هند صبري وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

بينما احتل فيلم "كازابلانكا" المرتبة الثانية، وحقق إيرادات 905 آلاف جنيه.

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرجنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.

بينما حقق فيلم "سبع البرومبا" للفنان رامز جلال إيرادات وصلت إلى 413 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "حملة فرعون" إيرادات 161 ألف جنيه، فيما حقق فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد إيرادات وصلت إلى 51 ألف جنيه.