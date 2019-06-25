وفرت شركة "Visa" العالمية، الشركة الراعية تكنولوجياً لمدفوعات بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في مصر، خطوات استخدام بطاقاتها، وتأمينها خلال "البطولة" للمشجعين المصريين والأفارقة في مصر.

"الوطن" تستعرض في النقاط التالية، الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب المشجعين المسافرين إلي مصر.

قبل رحلتك

1 - تأكد من إخطار البنك أوالمؤسسة المصرفية الخاصة بك بكل خططك المتوقعة للسفر، بما في ذلك استخدام بطاقات "Visa" للخصم المباشر أوالبطاقة الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق في الخارج لتجنب أي مشاكل أثناء اجراء المعاملات.

2 - يمكن للبنوك تقديم معلومات حول المزايا المتعلقة بالسفر لحاملي بطاقات Visa، بما يتضمن الإشتراك في الخدمات البنكية على المحمول مثل تأكيد موقع المحمول من خلال تطبيق البنك الخاص بك او عبر خدمة "Travel Authorization Tag" من "Visa".

3 - يجب تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك مع البنك، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن البنك لديه أرقام هواتفك الصحيحة وعنوان بريدك الإلكتروني، ما يسهل على البنك الاتصال بك إذا لزم الأمر.

4 - اطلب من البنك الذي تتعامل معه تنشيط خاصية التنبيه عبر الرسائل القصيرة في حالة اجراء المعاملات إذا كانت متوفرة، ما يتيح لك تلقى رسالة نصية قصيرة بعد كل معاملة يتم اجرائها على البطاقة، ستمكنك تلك الخدمة من تتبع النفقات الخاصة بك واكتشاف أي معاملة مشبوهة على الفور.

5 - تأكد من أن لديك رقم هاتف البنك على هاتفك، بعض البنوك أرقامها المجانية لا تعمل دولياً فتأكد من الرقم الصحيح قبل السفر، ومعظم البنوك تقوم بتدوين أرقامها على ظهر البطاقة، ولكن إذا فقدت بطاقتك لأي سبب، فستحتاج إلى الاتصال على الفور بالبنك وحظر البطاقة.

6 - يجب أن تحرص على الاحتفاظ بأرقام الخطوط الساخنة المخصصة للمساعدة عند التعرض لأي مشكلة، وتأكد من أن تحتفظ بالأرقام الخاصة بحسابك منفصلة عن المحفظة الخاصة بك، وربما تترك نسخة منها مع صديق تثق به.

7 - احفظ رقم التعريف الشخصي الخاص بك، فإذا كان لديك رقم سري، فيرجى عدم كتابته على بطاقتك البنكية أو مشاركته مع الآخرين، وقم بإعداد خيار دفع الفاتورة التلقائي لأي بطاقة ائتمان للإعطائك المزيد من راحة البال بأن حسابك سيكون جارياً دون توقف أثناء السفر إلى الخارج.

8 - إذا لم يكن لديك بطاقة مصرفية ذكية بعد، فاتصل بالبنك الذي تتعامل معه وتحقق من إمكانية إصدار البطاقة قبل رحلتك. نقاط البيع الموجودة في مصر تستطيع التعرف على البطاقات المصرفية الذكية، وباستخدام بطاقة "فيزا" ستضيف خطوة إضافية من الأمان إلى معاملاتك.

9 - تأكد من تنشيط بطاقتك وأن لديك رصيد كاف. هذا سيساعدك على تجنب أي مشاكل قد تواجهك في أثناء الدفع. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من معرفة الحد الأقصى السحب أجهزة الصراف الآلي اليومية لبطاقتك.

10 - احتفظ بنسختين من وثائق السفر المهمة الخاصة بك، خاصة جواز السفر، ربما تواجه أي حالة طوارئ. اترك نسخة واحدة مع صديق أو قريب واحمل الأخرى منفصلة عن مستنداتك الأصلية. يمكنك أيضا تصوير مستنداتك الهامة من خلال هاتفك المحمول.

11 - ينصح بحمل بطاقتين للدفع في حالة تلف او غلق احداهما بشكل مؤقت.

أثناء رحلتك

1 - اتصل بالبنك الذي تعامل معه على الفور في حالة فقد/سرقة بطاقتك أو في حالة وجود أي معاملات لم تقم بها.

2 - قم بتغطية شاشة ماكينة الصراف الآلي أو أجهزة نقاط البيع عند إدخال رقم التعريف الخاص بك.

3 - لا تغفل عن بطاقتك: احتفظ بها دائمًا أمامك من خلال إحضار نقطة البيع إلى طاولتك في المطعم أو بالذهاب إلى المكان المخصص للدفع.

4 - في أثناء الدفع استخدم بطاقتك الإئتمانية، تأكد من صحة المبلغ قبل التوقيع على الإيصال أو إدخال رقم التعريف الشخصي، ولا تنس التوقيع على الإيصال إذا كانت بطاقتك تطلب توقيعًا.

5 - احفظ جميع الإيصالات الخاصة بك وتحقق من كشف حساب بطاقتك الإئتمانية. قم بالإتصال بالبنك الخاص بك على الفور إذا وجدت أي معاملة غير صحيحة أو مشبوهة.

في مصر

1 - استخدم بطاقة الأئتمان أو بطاقة الخصم المباشر في أثناء الشراء.

2 - توفر "فيزا" الأمان والراحة والسهولة عند الدفع بالخارج، كونها أكثر أمانا من حمل النقود، أبحث عن شعار "visa"، أو "plus"، في أي منفذ بيع لضمان قبول الدفع الدولية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار بطاقات مسبقة الدفع في عدد من الاستادات الرياضية التي تستضيف فعاليات البطولة.

3 - يتم قبول الدفع بالبطاقات المصرفية على نطاق واسع في مصر، وخاصة في أكبر المدن، مثل القاهرة، والإسكندرية، ومع ذلك، لا تزال مصر تعتمد على النقود بشكل كبير، وبالتالي ينصح بحمل مبلغ صغير من المال.

4 - استخدم بطاقة "فيزا" للدفع بالعملة المحلية للحصول على سعر تنافسي.

5 - يمكنك دائمًا سحب العملة المحلية – بالجنيه المصري، من أي ماكينة صراف الي المتوفرة على نطاق واسع، ويوصي باستخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة في فروع البنوك، يمكنك العثور على أقرب ماكينة صراف إلى على www.visa.com/atm.

6 - لا تستخدم ماكينة الصراف الآلي أو نقطه البيع إذا لاحظت أي أنشطة مشبوهة مرتبطة بها.

7 - تأكد من أنه لا يوجد أي شخص يشاهدك في أثناء إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك وكن على دراية في حالة عرض شخص غريب لمساعدتك. توصي شركة "visa" بالاتصال دائما بالبنك الخاص بك عبر هاتفك في حالة شعورك بالشك.

8 - مصر بلد آمنة تمامًا للمسافرين مع ذلك لاتزال بحاجة للتأكد من توخي الحذر عندما تكون في الاماكن العامة والمزدحمة. لا تترك ممتلكاتك دون مراقبة. اتصل بالشرطة إذا فقدت شيئا ما أو إذا وجدت شيء سرق اطلب 122 في حالة وقوع أي طارئ. وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية "توتال 2019" في 6 ملاعب تتواجد داخل 4 مدن مصرية (القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية)

9 - اعلم أن بطاقات "VISA"، إلى جانب الأموال النقدية، سيجرى قبولها حصريًا لدى جميع التجار الموجودين وماكينات الصراف الآلي في الـ6 ملاعب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية "توتال 2019"، ولمزيد من ضمان الراحة للجماهير، سيكون هناك العديد من الأكشاك، حيث سيتم توفير حل دفع خاص لحاملي بطاقات لا تتبع شركة "VISA".

10 - إذا لاحظت أي أنشطة أو أجهز مشبوهة ملحقة بماكينة الصراف الآلي أو جهاز الدفع الإلكتروني في الملاعب البطولة، قم بمعرفة وكتابة موقعها وقم بإبلاغه لممثلي شركة "VISA" المتمركزين في الملاعب.