قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، وذلك بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وأكد الرئيس خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنّ ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود على نحو يتطلب تعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي للتعامل مع تحدياتها.

وأوضح السيسي أنّ الجهود التي تبذلها مصر في مجال الهجرة، خاصة ما يتصل باستضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، فضلا عن نجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ما أسفر عن عدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ نحو 3 سنوات.

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للهجرة، حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم شركاء الاتحاد في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، وفي ضوء ما تتمتع به من ثقل إقليمي كبير، مشيدا بما تشهده مصر من تطورات إيجابية واضحة في جميع المجالات.

وأكد أفراموبولوس تقديره للجهود الناجحة والفعالة التي تبذلها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنّ مصر نموذجا للاستقرار والنمو في المنطقة، مؤكدا تطلع الاتحاد الأوروبي لإطلاق الجولة الثانية للحوار المؤسسي بين الجانبين عن الهجرة في يوليو المقبل، في ضوء أنّ الحوار يشكل أول آلية مؤسسية على المستوى الثنائي في هذا المجال الحيوي، ويُعد امتداد للتطورات الإيجابية في العلاقات بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد بحث برامج التعاون الأوروبية في مجالات الهجرة، إضافة إلى استعراض تطورات جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إذ أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي في هذا السياق بالتجربة المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي كان له مردود إيجابي مباشر على أمن منطقة المتوسط وجنوب أوروبا بوجه عام.