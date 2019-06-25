تقدم علاء محمود شقيق فتاة التروسيكل المتهم بخطفها في محرم بك بالإسكندرية، بمحضر حمل رقم 1969 لسنة 2019 إداري الجمرك، ضد محمد سعيد، لنشر القصة المفبركة على السويشال ميديا، بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته.

وقال علاء محمود، إن البلاغ أحيل فورا للنيابة المختصة للتحقيق فيه، كما حضر الشاب المتهم صاحب القصة والواقعة "المفبركة" مع والده وشقيقه إلى النيابة لبدء التحقيق معه ومواجهته بما نسب إليه.

قال الشاب علاء محمود المتهم بخطف فتاة "الموتوسيكل" في الإسكندرية، إنه في طريقه إلى قسم شرطة الجمرك لتحرير محضر ضد الشاب محمد سعيد، بعد أن تواصل معاه الأخير من خلال رسائل "فيس بوك" لإيضاح الأمر بعد نشر القصة المفبركة على السويشال ميديا، ليتهمه الأول في محضر رسمي بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته.

كان أهالي الإسكندرية تفاجئوا بنشر مقطع فيديو للطالب "علاء محمود" المتهم بخطف فتاة "الموتوسيكل" بالإسكندرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح به حقيقة ما نشره أحد النشطاء على "فيس بوك" من يومين، والذي اتهمه أنه خطف فتاة.

وبدأ "علاء محمود" 20 عاما طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، روايته لحقيقة القصة في الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أنا علاء محمود ودي أختي ميار وده أخونا الصغير مروان واللي كان راكب ورا أختي على الإسكوتر علشان يسندها"، مستكملاً: "اختصار الحكاية علشان في ناس كتير سألت.. ميار أختي عندها إعاقة حركية بسيطة وإحنا متعودين نوصلها مركز الإعداد الطبي، وأخويا مروان راكب ورايا علشان يسندها بس أن هي متقعش مش أكتر".

وأوضح "علاء" في الفيديو: "أتفاجأت بأمي بتتصل بيا وأنا بلعب بلاي ستيشن مع ابن عمي وأخويا وبتقولي إن في شخص نشر فيديو ليك إنت وأخوك وبيتهمكوا بخطف ميار وأنها كانت متخدرة وأنه زنق عليا ووقفني وجابلي أمين شرطة وإن أختي ميار هي بنت كانت مخطوفة من الزقازيق وقصص كدة ملهاش لازمة".