شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، انطلاق فعاليات "مهرجان البيئة الثالث"، الذي تنظمه جمعية حماية البيئة بكلية العلوم في الفترة من 25 حتى 27 يونيو الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بحرم الجامعة القديم.

حضر الحفل كلًا من اللواء يسري عبدالمنعم خضر، سكرتير عام المحافظة، والنائب عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعه لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد محمد حسانين رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة، الدكتوره لبنى عبدالمحسن سكرتير الجمعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وعدد من ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

وقال عزيز، إن مهرجان البيئة يعد من أهم الأنشطة التي تميز الجامعة وتحقق دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية والنهوض بها، فضلًا عن مساهمتها في توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع ومؤسساته وأجهزته المختلفة، مضيفًا أن المهرجان يهدف إلى تشجيع التميز لدى جميع الجهات التي يكون لها دور في تنمية وحماية البيئة، وتبادل الخبرات بين الجهات والجمعيات المشاركة.

وأوضح أن أهمية المهرجان تتمثل في تعزيز الترابط بين الجهات الأكاديمية، والجهات التنفيذية والأهلية العاملة في مجال البيئة وحمايتها من التلوث، وتشجيع التميز في كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة التحلي بروح المنافسة البناءة والشريفة التي تحقق خلق حياه كريمة للمواطنين من خلال مشاركة كليات الجامعة والمجالس القروية ومجالس المدن، من أجل تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمجتمع، مؤكدًا دور الجمعيات الأهلية وقدرتها على الوصول إلى المجتمع ومعرفة إحتياجاته، وما تقدمه من خدمات ودعم للمشروعات الإنتاجية والزراعية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وقدم سكرتير عام المحافظة، الشكر لأعضاء جمعية حماية البيئة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به من أجل الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع المحلي، إلى جانب دور الجامعة المهم في التأثير على المجتمع الداخلي والخارجي، بمشاركة الجمعيات الأهلية التي تدعم وتساند مختلف أنشطة الجامعة.

ولفت الدكتور أحمد فكري رئيس المؤتمر، إلى أن فعاليات المهرجان تستمر على مدار 3 أيام، وتشمل إختيار أفضل كلية عملية ونظرية في مجال خدمة البيئة، أفضل مدينة ومجلس قروي وجمعية أهلية بالمحافظة تعمل في مجال حماية البيئة من التلوث.