أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الأئمة والوعاظ الوافدين

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج للأئمة والوعاظ الوافدين المتدربين في الدورة رقم (122)، والتي استمرت لمدة شهرين لتدريب عدد من الأئمة الوافدين من دول ( جنوب أفريقيا – نيجيريا – سيرلانكا– إندونيسيا – الفلبين– الهند- بنين- بنجلاديش- داغستان) على أحدث أساليب الدعوة الإسلامية، وتلقي برنامج "إعداد الداعية المعاصر"، بمركز مؤتمرات الأزهر.

وقال الدكتور محمد عيسى، مدير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، خلال الاحتفالية، إن الدعوة في هذا العصر لم تعد محصورة في خطبة الجمعة أو درس يذاع أو كتاب ينشر، بل أصبح العالم في حاجة إلى البرامج الإصلاحية الشاملة وهذا ما تقدمه الأكاديمية للأئمة الوافدين، مضيفًا أن الدعوة الإسلامية تواجه العديد من التحديات والمعوقات المتنوعة والتي تعمل الأكاديمية على مواجهتها بالفكر وتدريب الأئمة على المواجهة الفكرية والمعاصرة.

وأضاف مدير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن الأكاديمية أعدت نفسها جيدًا لتخريج أئمة مدركون للعصر، متسلحين بسلاح العلم والمعرفة، موضحًا أن شعوب الأمة الإسلامية يضعوا آمالهم في الأزهر الشريف، مبينًا أن هذا ليس من فراغ وإنما يعود لتاريخ الأزهر وحاضره المشرق.

وقال الشيخ محمد ضياء الرحمن، من الهند، في كلمته نائبًا عن الأئمة، هذه الدورة استفدنا منها الكثير من خلال مناهج الأزهر ووسطيته وسماحته فهي تعمل على إعداد مفتي معاصر ملم بتحديات العصر وتواجه التطرف بالفكر الوسطي المستنير، موجهًا الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وللقائمين على الدورة.

وحرص أئمة من دولة داغستان على تقديم فقرة انشاديه في حب النبي، كما قدم أئمة من دولة إندونيسيا نشيد السلام عليك أيها النبي، وفي نهاية الحفل تم تكريم الأئمة وتسليمهم شهادات باجتيازهم الدورة.