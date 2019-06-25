حبس عاطل بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية من سيدة في النزهة

قررت نيابة النزهة، حبس عاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة "7 آلاف جنيه ومشغولات ذهبية وفضية" من داخل منزل إحدى السيدات في النزهة، وتحفظت النيابة علي المسروقات وأعادتها إلى المجني عليها.

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم "محمد"، 30 سنة، مقيم بالفيوم، والمطلوب للتنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "اتلاف، تبديد"، ارتكب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من نافذة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وبإرشاده ضُبط "5 آلاف جنيه، 2 سلسلة فضية" من متحصلات السرقة، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.