قال يان نوتا رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، إن الغرفة موجودة في مصر منذ 67 عاما، مشيرًا إلى أن استثماراتها في مصر منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف نوتا خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الغرفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، والعمل على تطوير الحوار وتنفيذ المشروعات، وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والعكس.

وتابع، أن العلاقات التجارية بين البلدين في معدل متسارع وأصبحت أكثر حيوية، مشيرًا إلى ضرورة وجود الشركات المصرية في ألمانيا.

وواصل: "نطلع الشركات الألمانية على ما يحدث في مصر، ونسعى إلى التعرف على تلك الأخبار الجيدة من خلال العديد من السفراء، مصر هي الشريك الأقوى لألمانيا في المنطقة، ونبحث الاستثمار فيها بالتصنيع والرقمنة، وتوجد خبرات ألمانية يمكن أن تتشارك مع الخبرات المصرية".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حل عددا كبيرا من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين الألمان في مصر، خلال آخر أسبوعين.

بدورها قالت ايزابيلا جريجوري نائب رئيس شركة "ساب" لتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة موجودة في مصر منذ عام 2007، مؤكدة على ثقة الشركة في أجندة 2030 التي وضعتها الدولة المصرية.

وأضافت: "ملتزمون بأعمالنا في مصر، ونبني القدرات لديها، ونتوسع في أعمالنا، ومهتمون أيضًا بزيادة العمالة والاستثمارات، ونريد أن يكون لدينا دور اجتماعي".

وتابعت: "نعمل في صناعات عديدة بمصر، كالبترول والغاز، ونتطلع إلى دعم التحول الرقمي الذي ترغب فيه الحكومة المصرية ونضع برامج لتطوير الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وكشفت "إيزابيلا" تفاصيل حوارها مع وزير الاتصالات المصري، قائلةً إنها طالبت بوجود شراكة قوية وأن يكون لدى الشركة التعاون مع الحكومة المصرية ومدينة العلوم والتكنولوجيا والشركات لبناء مجتمع كبير لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمصر.