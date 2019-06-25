4 يوليو.. صابر الرباعي يطرح ألبومه الجديد

يستعد صابر الرباعي يوم 4 يوليو المقبل لطرح ألبومه الجديد، والذي يتعاون من خلاله مع شركة "روتانا"، ومن المقرر أن يضم الألبوم 10 أغنيات.

يذكر أن الألبوم يضم أغاني بعدة لهجات منها التونسية والمصرية وتعاون خلاله مع الملحن عصام كاريكا.