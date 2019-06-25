«ممحاة، مسطرة، أقلام حبر ورصاص، إطارات سيارة، كراتين، بواقى بلاستيك وأدوات منزلية مستهلكة»، مخلفات استخدمها عدد من الطلاب بمراحل التعليم الأساسى الابتدائى والإعدادى والثانوى، لإعادة تدويرها، وتحويلها إلى زينة صديقة للبيئة، كنشاط صيفى فى بعض مدارس الإسكندرية.

عُلا السيد، مديرة مرحلة البيئة والسكان والصحة بإدارة وسط التعليمية، قالت إن الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الإسكندرية تعقد ورشاً تدريبية للطلاب، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، عن كيفية صنع أدوات زينة مفيدة وجذابة، وعرضها فى غرف المدرسين، وفناء المدرسة.

مقاعد من إطارات السيارة، هياكل بلاستيكية لقلعة «قايتباى»، رسوم وألواح فنية، بعض الأشكال التى نفذها الطلاب خلال الورش الفنية بالمدرسة، وفقاً لـ«علا»، إلى جانب تثقيف الطلاب عن مسببات تلوث الهواء وأضراره، بجانب التلوث الأرضى، وذلك بمشاركة 8 مدارس على مستوى الإدارة التعليمية، هى مدارس المشير إسماعيل الرسمية للغات، مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة الإقبال القومية، ومدرسة ابن أنس الابتدائية التجريبية للغات.