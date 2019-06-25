استعادت الفنانة القديرة منى زكي، ذكريات فيلمها "سهر الليالي" الذي عرض في مثل هذا اليوم قبل 16 عاما، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت صفحة برنامج "عرب وود" الفني، المذاع عبر فضائية "روتانا سينما"، قد نشر على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "زي النهاردة من 16 سنة كان العرض الأول لفيلم سهر الليالي، قولنا كان عندك كام سنة وقتها، واحكيلنا ذكرياتك مع الفيلم".

وأعادت زكي، نشر هذه التغريدة، معلقة عليها: "أحلى أيام".

ويُعد "سهر الليالي" فيلم دراما رومانسي كوميدي، يحكي عن أدق التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج الأصدقاء .

وتبدأ أحداث الفلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر، يجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع، وإعادة حساباتهم.