نظم العاملون بشركة مصر للسياحة، حفلا لتكريم رشاد رفاعي، رئيس الشركة والعضو المنتدب، بمناسبة انتهاء فترة عمله ورئاسته للشركة، والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري.

حضر الحفل سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، والذي من المقرر أن يتولى رئاسة مجلس إدارة مصر للسياحة أول الشهر المقبل، كما حضر الحفل قيادات ورؤساء قطاعات ومديري عموم مصر للسياحة.

من جهته، أشاد سامح سعد، رئيس الشركة الحالي، بجهود المهندس رشاد رفاعي خلال توليه رئاسة الشركة، مؤكدًا أن رفاعي تولى إدارة الشركة في ظروف صعبة، وقد تغلب عليها بل حقق نجاحًا.

ووعد سعد العاملين بمصر للسياحة ببذل مزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكبر تعود على الشركة وعليهم خلال رئاسته لمصر للسياحة.