صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تنطلق الجمعة المقبلة القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر، وتضم اثني عشرا عالما (ستة من علماء الأزهر الشريف وستة من علماء الأوقاف).

وأكد بيان الأوقاف أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك المثمر بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا، وأن القافلة ستتحدث حول موضوع مظاهر السعة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير.

وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم التوسع في هذه القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية لتجوب أنحاء الجمهورية بإذن الله تعالى.