لقى شاب مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة والده بالخطأ، اليوم، وذلك لرجوع السيارة للخلف، لتفريغ حمولة رمل، أثناء عملهما معا بمدينة المنصورة الجديدة، وجرى نقل الجثة للمستشفى.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز جمصة، يفيد بوصول "مصطفى. ع. م. ك"، 24 عاما، مقيم بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، جثة هامدة لمستشفى الأزهر بدمياط.

انتقلت مباحث قسم جمصة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء تفريغ حمولة رمل بالمنصورة الجديدة، ورجوع والد المتوفى "ع.م.ك"، 55 عاما، عامل، بالسيارة للخلف، دهس ابنه دون قصد بالخطأ، ونقلت جثة الشاب لمستشفى الأزهر بدمياط، وتم إيداعها بثلاجة المستشفى.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1616 لسنة 2019 جنح مركز جمصة، وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.