مصرع طفل صعقته الكهرباء أثناء شرب الماء من "كولدير" في سوهاج

أنهى كولدير مياه، حياة طفل، يبلغ من العمر ست سنوات، عقب إصابته بصعق كهربائي، بقرية الشيخ مزورق، مركز البلينا، جنوب سوهاج.

وكان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول الطفل "مينا. م. ش"، 6 أعوام، ويقيم بناحية الشيخ مرزوق، دائرة المركز، "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائي.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده "مكرم. ب. ي"، 30 سنة، عامل، قرر بأنه أثناء قيام نجله بشرب مياه من مبرد "كولدير" بالشارع أمام مسكنه صعقه التيار الكهربائي مما أدى لوفاته.

ونفى الشبهة الجنائية، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة، صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.