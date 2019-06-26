تحول بئر لـ"روث المواشي" بقرية بني عليج التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، إلى قبر لصبي بالصف الثالث الإعدادي خرج من منزله فسقط بالبئر.

لقى طالب مصرعه بعد أن سقط داخل بئر لـ"روث المواشي" أمام منزله بقرية بني عليج التابعة لمركز الفتح، وتم دفن الجثة بمقابر القرية.

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالب داخل بئر لـ"روث الحيوانات" أمام منزله بقرية بني عليج بدائرة المركز.

تم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لطفل يدعى "سيد. ك" 14 سنة طالب، ومقيم بقرية بني عليج بمركز الفتح، ورفض أهله نقله للمستشفى وتم نقله لمنزله بالقرية، وانتداب مفتش الصحة لاستخراج تصريح الدفن وبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.