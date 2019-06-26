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إيران: نحتاج إلى يومين فقط لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم

إيران: نحتاج إلى يومين فقط لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أكتوبر

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أكتوبر

بالصور| استشهاد ضابط و6 مجندين في هجوم إرهابي بالعريش

بالصور| استشهاد ضابط و6 مجندين في هجوم إرهابي بالعريش

"أمن المنوفية" يحرر 1320 مخالفة مرورية وينفذ 15 قرار إزالة

"أمن المنوفية" يحرر 1320 مخالفة مرورية وينفذ 15 قرار إزالة

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اليوم.. وزير الإسكان يتفقد محور 30 يونيو

عاجل| "الداخلية": استشهاد ضابط و6 مجندين في هجوم إرهابي بالعريش

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الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

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منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

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