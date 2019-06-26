يكثف فريق مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، جهوده في كشف غموض العثور على جثة فتاه داخل بئر مياه مختفية منذ يومين بقرية الشيخ عون الله بدائرة المركز.

وتلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل بئر مياه بقرية الشيخ عون الله بدائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لفتاة تدعى "صابرين. م. ص"، وكشفت التحريات أن المجني عليها مبلغ بتغيبها منذ يومين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي وتحرر المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.