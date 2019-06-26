وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت الحالات التي بلغت 134 حالة في العيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الثانية مساء، حتى الخامسة مساء الجمعة الماضي، وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.