أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي على الانتحار، حيث ألقى بنفسه من الطابق الثالث عقب تلقيه أوراق امتحان مادة الكيمياء داخل لجنة مدرسة القرشية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية وجرى نقله إلى مستشفى السنطة المركزي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع الطالب "شريف وليد محسوب صقر"، طالب، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة حيث ألقى نفسه من الطابق الرابع بالمدرسة بسبب صعوبة الامتحان.

وأفاد شهود عيان من داخل لجنة الامتحان، بأن الطالب أصيب بأزمة نفسية مفاجئة دفعته للانتحار بالقفز من أحد النوافذ بسبب صعوبة أسئلة الامتحان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.