أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواجهة أي تعديات أو مظاهر للعنف تجاه الجمال بكل الأسواق بنطاق المحافظة، مؤكدا أن المحافظة تابعت ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن التعامل غير الآدمي مع الجمال بسوق برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وكذا رفض المحافظة التام لتلك الظاهرة وسيتم مواجهتها بكل حزم.

وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بإحكام الرقابة على أماكن بيع الجمال، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفات، وعدم السماح بالتعدي بأي شكل على الحيوانات.

وكلف المحافظ بعرض تقرير دوري بالمجهودات التي تمت حيال مواجهة تلك الظاهرة، مشددا على التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لتحرير محاضر فورية لأي تجاوزات تحدث مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه راشد بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية وتثقيف العاملين والقائمين على سوق برقاش وكل الأسواق التي يجرى تداول المواشي بها في التعامل برفق مع الحيوانات، والحفاظ على الحالة البدنية والنفسية للحيوان.

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أنه سيجرى تفعيل دور العيادة البيطرية الموجودة داخل سوق برقاش للجمال مع سرعة القيام بالعلاجات الطبية اللازمة للجمال، والتأكد من سلامتها إضافة إلى تنفيذ تكليفات اللواء المحافظ لسرعة محاصرة أي تعديات تجاه المواشي.