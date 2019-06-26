اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس، من صعوبة امتحان الكيمياء الذين أدوه، صباح اليوم، في 14 لجنة امتحانية في الإدرات التعليمية الثلاثة.

وقالت الطالبة إسراء حسنين، إن الامتحان جاء في 45 سؤالا أغلبهم ينقسم إلى نقطتين " أ" و"ب"، كما أن الأسئلة ركزت على المعدلات الخاصة الكيمياء العضوية دون توزيع إلى باقي أسئلة المنهج.

وقال حسين السيد، طالب، لـ"الوطن"، "إن الامتحان احتاج إلى وقت أطول من 3 ساعات للإجابة عن الأسئلة الموجودة".

فيما انتابت حالة من الارتياح بين طلاب الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية بالسويس عقب سهولة امتحان الجغرافيا.

وأشار الطلاب عقب انتهاء الامتحان، إلى أن الامتحان جاءت فيه الأسئلة لتغطي وحدات وفصول المنهج الدراسي، فضلا عن أن الأسئلة مباشرة وتتضمن عددا محدودا من الأسئلة التي تميز الطالب متفوق.