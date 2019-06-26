استقبل الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بالعاصمة الكورية سيول، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث عقدا اجتماعًا موسعًا في القصر الأزرق الرئاسي.

ونقل ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وخلال اللقاء، عبر ولي العهد عن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وما تمثله من فرص لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون، حيث تجمع كل من الرياض وسيول شراكة استراتيجية في العديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان لخطة التحول التاريخي "رؤية المملكة 2030"، التي ترتكز على ثلاث قواعد، اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح، وتتطلع المملكة من خلالها، أن تصبح قوة استثمارية رائدة ورابط بين قارات العالم.

كما عبر ولي العهد عن تطلعه لزيادة فرص التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات وتقنيات الجيل الخامس والصحة والتعاون في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

وتطرق الرئيس الكوري إلى أهمية زيارة ولي العهد الحالية في تطوير التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، منوهًا في هذا الصدد برؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في مختلف المجالات.

يشار إلى أن العلاقات السعودية الكورية الجنوبية انطلقت قبل أكثر من 5 عقود وتطورت بشكل مطرد حتى تم افتتاح سفارة لكوريا الجنوبية في مدينة جدة عام 1972.

وتعكس الزيارة التي يقوم بها ولي العهد لكوريا الجنوبية أهمية الدور السعودي المؤثر عالمياً والمكانة الكبيرة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان بالنظر إلى الحفاوة الكبيرة التي تظهرها القيادة الكورية لزيارة ولي العهد.