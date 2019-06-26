أبدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي بمدرسة أنصاف سري بحلمية الزيتون، سعادتهم بامتحان الجغرافيا، مؤكدين أن الامتحان لم يحتوي على أي أسئلة معقدة عكس امتحان التاريخ.

قالت الطالبة مريم وجدي، إن امتحان الجغرافيا جاء في مستوي الطالب المتوسط، مؤكدة أن صيغة الأسئلة كانت واضحة ومباشرة لا تحتوي علي أي غموض.

وأضافت "مريم" أن مستوى الامتحان اختلف تماماً عن مستوى امتحان التاريخ، والذي احتوى على الكثير من الأسئلة المعقدة، مشيرة إلى أن الوقت كان كافيا للإجابة على الأسئلة بشكل جيد.

ومن جانبها أكدت الطالبة نرمين صموئيل، أن تخوفها الأكثر كان من سؤال "اكتب البيانات على الخريطة التالية"، قائلة إن سؤال "وضح الأماكن على الخريطة" جاء مباشرا ولا يحتوي على أي أماكن غامضة.