توجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب تفقده لمشروع محور 30 يونيو، ويرافقه قيادات الوزارة، لمتابعة موقف إعادة تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والخارجية للعمارات، بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية.

وتجول وزير الإسكان، داخل عدد من الوحدات السكنية بالمشروع والتي يجرى بها إعادة أعمال التشطيب، وخاطب مسؤولي شركة المقاولات، قائلا: "هناك تقدم ملحوظ في مستوى التشطيب، ونرجو بذل المزيد من الجهد، ورفع كفاءة التشطيب إلى أعلى مستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل".

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة أعمال إعادة التشطيب بكل وحدة على حدة، مع الإسراع بمعدلات التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، حتى يتم الانتهاء منها بالتوازى مع تشطيب الوحدات، مؤكداً أن الدولة تضع حجم استثمارات ضخمة فى مشروع الإسكان الاجتماعي، من أجل توفير وحدات سكنية حضارية بمستوى لائق لشريحة محدودي الدخل من المواطنين.

وأثناء تجوله بالموقع، التقى وزير الإسكان ببعض المواطنين الذين تم تسكينهم بوحدات الإسكان الاجتماعي، حيث طلب المواطنون توفير مسجد لهم وبعض الخدمات الأخرى، وأكد الوزير أنه جارٍ تنفيذ جميع الخدمات بالتوازى مع تنفيذ باقى الوحدات، وتسكين باقى المواطنين المستحقين.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه عقب الزيارة المفاجئة لوزير الإسكان للموقع، مطلع مايو الماضي، وملاحظاته على مستوى التشطيب، وتوجيهاته بضرورة معاينة جميع الوحدات وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على مستوى لائق بالمواطنين المستحقين للوحدات، بدأت شركات المقاولات المُنفذة للمشروع على الفور في إعادة تنفيذ أعمال التشطيبات.

وأضاف اللواء محمود نصار: يتولى الجهاز المركزي للتعمير، ممثلاً في جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، تنفيذ 3048 وحدة سكنية (127 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة، موزعة على 4 مواقع (جمصة 1 – جمصة 2 – جمصة 3 – جمصة 4)، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ قريباً.

تجدر الإشارة إلى أن العاملين بالموقع أصروا على التقاط صورة تذكارية مع الدكتور عاصم الجزار، والذي حثهم على بذل مزيد من الجهد في تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.