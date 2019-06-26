احتفلت محافظة الجيزة بيوم البيئة العالمي، والذي يقام هذا العام تحت شعار "جودة الهواء"، خلال الندوة التي أقيمت صباح اليوم بمركز شباب السلام بحي العمرانية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت نائب المحافظ، خلال كلمتها على الاهتمام الكبير الذي يوليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالملف البيئي لما يمثله من أهمية حيوية للجيل الحالي، ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لإلقاء الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة، وتوعية مواطني المحافظة، وخاصة المرأة والشباب والطلاب والأطفال، لتعديل السلوكيات والعادات، بما يتناسب مع أهداف حماية الهواء الجوي، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وقالت نائب المحافظ، إن مجهودات المحافظة في مواجهة مصادر تلوث الهواء، جاءت من خلال اتخاذ عدداً من الإجراءات والتوجيهات من المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن، بتوجيه مكاتب شؤون البيئة التابعة لهم، بالمرور والتفتيش المفاجىء على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة، مثل مصانع الطوب، بالإضافة إلى حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير، خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019.