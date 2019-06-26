قافلة جامعة المنيا تجري الكشف على 290 مواطنا في قرية البرشا

وجهت، اليوم، جامعة المنيا قافلة لقرية البرشا بمركز ملوي، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، استكمالا لتقديم الخدمات التنموية البيئية المتكاملة لأهالي القرى.

وقال الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة ضمت عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البشري والتمريض، وقع خلالها الأطباء البشريين الكشف الطبي على 290 حالة من أهالي القرية شملت 200 حالة باطنة، و50 حالة نساء، و95 حالة أطفال، و20 حالة جراحة، و25 حالة عظام.

وجرى صرف الأدوية لهم بالمجان، بالإضافة إلى قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بعقد ثلاث ندوات لسيدات وفتيات القرية عن الإسعافات الأولية، وصحة المرأة وتنظيم الأسرة، فضلا عن الفحص الذاتي لسرطان الثدي، والتي أُكتشف على إثرها ثلاث حالات مصابين بسرطان ثدي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أشرف على قافلة قرية البرشا الدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورافق القافلة صلاح يوسف المدير التنفيذي للمشروعات.