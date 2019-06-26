أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن استكمال العمل بمشروع غرس فسائل أشجار المورينجا ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، بمشاركة عدد من طلاب مدرسة الخارجة الزراعية وقطاع المنيرة التعليمي، في ظل وجود فوائد وآثار صحية وطبية كبيرة لتلك الشجرة.

وقال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن هذا المعسكر بدأ أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة 5 أيام حتى الأحد المقبل 30 يونيو، وينفذ في عدد من الصوب الزراعية بقرى الشركة والمنيرة تحت إشراف عدد من الموجهين والمديرين العموم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من معسكر العمل.

وأضاف إبراهيم، أن أشجار المورينجا أشجار صغيرة موسمية من فصيلة ألبان، ويعود أصلها إلى آسيا الاستوائية (الهند)، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى أمريكا الاستوائية وأفريقيا، ويصل طولها إلى ما يقارب 9 أمتار، وتمتلك لحاءً فلينيًا رمادي اللون، إضافة إلى أن أوراقها تشبه أوراق السرخسيات، وتمتلك مجموعات عطرية من الزهور البيضاء، أما ثمارها ذات الزوايا التي تشبه الخناجر فإنّها قد تنمو ليصل طولها إلى نحو 45 سم، ويشار إلى إمكانية طهي وتناول زهورها ولها فوائد طبيبة وصحية عظيمة.