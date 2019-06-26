قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان شكلًا على حكم حبسه، وذلك في اتهامه بالسب والتشهير بمدير عام قنوات إم بي سي مصر، وخففت المحكمة الحكم لتكتفي بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وألزمته بالتعويض المدني، وألغت عقوبة حبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة جنح قسم الدقي، قضت في وقت سابق بحبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في قضية السب والتشهير المقامة من محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات إم بي سي مصر بسبب مقطع فيديو نشره رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي.