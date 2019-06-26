"غرفة الشركات" تبحث مع وزير السياحة الأوغندي فتح أسواق جديدة بمصر

عقدت غرفة شركات السياحة اجتماعا مع وزير السياحة الأوغندي، والوفد المرافق له، والذي يضم نخبة من كبار مسؤولي السياحة وأعضاء البرلمان الأوغندي ضمن جهود الغرفة لفتح أسواق سياحية جديدة تزامنا مع بطولة الأمم الأفريقية.

حضر الاجتماع علي المناسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة التدريب، ومحمد فاروق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إضافة إلى أكثر من 100 شركة سياحة مصرية مهتمة بالسوق الإفريقي.

وقال علي المانسترلي إن وزير السياحة الأوغندي شارك في الندوة التي نظمتها لجنة التدريب بالغرفة بفندق "سفير" بالدقي تحت عنوان "التحول الرقمي في السياحة"، بدعوة منه، والتي حضرها 109 شركات سياحة مصرية.

وأضاف "المانسترلي" أنه عقب الندوة تم عقد اجتماع بحضور وزير السياحة الأوغندي والوفد المرافق له، بحضور أعضاء الغرفة وعدد من الشركات السياحية أعضاء لجنة التدريب، وبعض كبار رجال السياحة المصرية، وتم الاتفاق على تنظيم trip fam لعدد من الشركات المصرية لزيارة أوغندا، وعمل ورش عمل مع الشركات الأوغندية لتنشيط السياحة البينية بين البلدين.

وأكد "المانسترلي" أهمية السياحة الأفريقية بصفة عامة، والدول الواعدة ومن بينها أوغندا بصفة خاصة، لفتح أسواق بكر لتنشيط السياحة المصرية، متوقعا مضاعفة أعداد السياح الأفارقة لمصر بنهاية 2019.