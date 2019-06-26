الذهب يرتفع جنيهين.. وعيار 21 بـ652 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب جنيهين عقب تراجع بقيمة 15 جنيهًا خلال يوم متأثرا بالبورصات العالمية ويباع عيار 24 بـ745 جنيهًا، مقابل 743 جنيهًا اليوم الأربعاء، وعيار 21 بـ652 جنيهًا، وعيار 18 بـ559 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5آلاف و217 جنيه.

وسجل الذهب عالميًا، أمس الثلاثاء، ارتفاعًا أكثر من 1%، وتظل مستويات الذهب الأعلى منذ ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

ووصف متعاملون في سوق الذهب لـ"الوطن" المعدن الأصفر بالمذبب، مؤكدين أنه ينعكس سالبا على السوق، ويربك حركة البيع والشراء، لافتين إلى أن الارتفاعات تفقد الذهب بريقه وتشل حركة البيع في الأسواق وكذلك التراجعات.