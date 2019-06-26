قرر صناع فيلم "قهوة بورصة مصر" عرض العمل في موسم الصيف بعيدًا عن موسم العيدين، في أكثر من 38 دار عرض.

الفيلم يُصنف للجمهور العام وهو مناسب لجميع الأعمار، وهو فيلم اجتماعي كوميدي يُلامس مشاعر كل بيت عربي، والعمل يناقش أفكار وقضايا المجتمع ومنها الهجرة غير الشرعية والإرهاب الإنسانى بعدة طرق مختلفة والحب والتضحية والعطاء وغيرها من المحاور الإنسانية.

من جانبه قال الناقد محمود قاسم، لـ"الوطن"، إن موعد طرح الفيلم مناسب، لأن العمل يعتمد بنسبة كبيرة على الوجوه الجديدة بالتعاون مع فنانين المخضرمين، لذا كان يجب الابتعاد عن موسم عيد الفطر المبارك، خاصة أن المنافسة ستكون في غير صالحه، والأمر ذاته كان سيحدث في حالة طرح الفيلم في عيد الأضحى المبارك.

فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفي قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفي، حسام الجندي، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميده، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، مروه عبدالمنعم، ريكو، وعدد من الوجوه الجديدة .