لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "مطروح - إسكندرية".

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بوقوع حادث بالكيلو 70 طريق مطروح الساحلي ووفاة 3 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف، الجثث إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.