تعرض دور السينما المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل للمشاهدة:

The Hustle

تدور أحداث الفيلم حول سيدتين تتكاتفان للانتقام من رجال فاسدين قاموا بظلمهم، والفيلم اقتباسا عن قصة الفيلم الكوميدي .Dirty Rotten Scoundrels

أبطال الفيلم آن هاثاواي، ريبيل ويلسون، تيم بلاك نيلسون، أليكس شارب، إنجريد أوليفر، إيما ديفيز، ومخرج الفيلم كريس أديسون.

Yesterday

تدور أحداث الفيلم حول موسيقي يدرك أنه الوحيد الذي يتذكر The Beatles.

أبطال الفيلم هيمش باتل، ليلي جيمس، إد شيران، لامورن موريس، جيمس كوردن، كيت ماكينون، ومخرج الفيلم داني بويل.

قهوة بورصة مصر

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أشخاص يجلسوا باستمرار على أحد المقاهي، ومن خلال جلساتهم يتم تناول عادات المجتمع المصري، ومايتعرض له من إرهاب.

أبطال الفيلم حسن حسني، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، أحمد صبري غباشي، ريكو، هند طاهر، ومخرج الفيلم أحمد نور.

Child's Play

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والتشويق، حول أم تعطي ابنها دمية عيد ميلاده، لكن يحدث مالم يكن متوقع وتصبح اللعبة مصدر شر وأذى.

أبطال الفيلم أوبري بلازا، مارك هاميل، بريان تيري هنري، جابريل بيتمان، سارلياسي بيرك، ومخرج الفيلم لارس كليفبرج.