مونديليز العالمية: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل علي زيادة تواجدنا بها

قال ديرك فان دي بوت، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات مونديليز العالمية، خلال زيارته الأولى إلى مصر، إن الشركة يعود تواجدها في مصر منذ ما يقرب من 4 عقود، ولديها مجموعة كبيرة من المنتجات العالمية التي يتم تصنيعها بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان وبرج العرب.

وأضاف: "تعد مصر من الأسواق الواعدة التي شهدت طفرة اقتصادية واجتماعية هائلة علي مدار السنوات الماضية كما أنها تعد مركزا تصديريا إقليميا لمنتجاتنا لـ 24 دولة في المنطقة، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا. لذا نسعى دائما أن تكون مصر من الأسواق الرئيسية التي نستثمر بها ونعمل دائما على ضخ استثمارات جديدة فيها كما نعمل أيضا على توفير منتجات عالمية مصنوعة بأيدي مصرية".

وعن استراتيجية الشركة العالمية في السوق المصري قال دي بوت: "نبحث عما يهم المستهلك المصري ونحاول دائما أن نقدم له منتجات جديدة مصنوعة محليا بجودة عالمية. وبحسب آخر الاحصاءات ومع تغير أنماط الحياة وتسارع وتيرتها، يميل ما يقرب من ٧٥٪؜ من المستهلكين حول العالم الي اختيار الوجبات الخفيفة. لذا فنحن نؤمن أنه يتعين علينا أن نعمل بجد لتوفير الوجبات الخفيفة الصحيحة التي تلبي احتياجاتهم ومصنعة بطريقة سليمة من افضل الخامات وبأفضل طرق التصنيع، واتاحتها لهم بشكل مناسب".

• ديرك فان دي بوت: نبحث عما يهم المستهلك المصري ونحاول دائما أن نقدم له منتجات جديدة مصنوعة في مصر بجودة عالمية

وعن دور الشركة تجاه المجتمع، أشار دي بوت، إلى أن الشركة في مصر تؤمن بالمسئولية المجتمعية وتعمل علي إحداث فارق كبير في المجتمعات التي تعمل بها وكان من أهمها مشروع "قمح ولادنا"، الذي عمل على مدار 5 سنوات علي زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القمح والذرة بنسبة ٢٦٪؜ حيث فاقت هذه النسبة جميع التوقعات في خمس محافظات (أسوان والأقصر وسوهاج والمنيا والبحيرة)، وتطوير السياسات الداعمة لزراعة هذان المحصولان وترشيد استهلاك المياه بنسبة 26%، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المحصول ورفع الوعي بأساليب الزراعة المثلى للقمح بين ما يقرب من 11 ألف مزارع في محافظات المشروع.

كما أشار دي بوت إلى أن شركة مونديليز العالمية تعمل أيضا، من خلال مؤسسة مونديليز العالمية، على تنفيذ مشاريع هامة لخدمة المجتمعات لدعم مزارعي الكاكاو تحت عنوان Cocoa Life، بالإضافة إلى برامج أخرى تهتم برعاية الأطفال مثل برنامج "صحة وخير ولادنا"، الذي بدأته مونديليز ايجيبت فودز والذي يهدف إلى رفع وعي الأطفال وأسرهم في الصعيد عن أساليب التغذية السليمة.

جدير بالذكر أن أهداف هذه المبادرة تتماشى مع المشاريع الإصلاحية التي تنتهجها الدولة في قطاع الصحة في مصر.