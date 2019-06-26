تمكن الدكتور محمد سلامة مدير مركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة، وفريق بحثي من جامعتي لوبيك الألمانية والمنصورة، من تسجيل "الجين المصري الفريد" بمشروع الخريطة الجينية المصرية للجينوم المصري، ضمن مبادرة لدراسة التركيبة الجينية للمصريين.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، فقد اعتمدت الدراسة على تحليل عينات من الحمض النووي من 110 فردا من أصول مصرية باستخدام تقنيات متطورة.

وبفحص البيانات ومقارنتها بنظائرها الأفريقية والأوروبية، تمكن القائمون على هذه الدراسة من إثبات أن المصريين يتمتعون بما يسمى "الجين المصري الفريد".

وتعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها، خطوة مهمة نحو مزيد من الأبحاث التي قد توفر لنا في المستقبل إلماما دقيقا بالطفرات الجينية الخاصة بالمصريين، وعلاقتها بنشوء وانتشار الأمراض.

يذكر أن دراسة الخريطة الجينية أصبحت أداة طبية مهمة لفهم طبيعة الطفرات وارتباطها، بالصحة العامة للمجموعات السكانية المختلفة حول العالم.

وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، لا تزال الأبحاث معتمدة بشكل كبير على الخرائط الوراثية لأفراد من أصول أوروبية.