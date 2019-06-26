توقع الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، زيادة معدلات النمو فى المنطقة العربية لأكثر من ٣٪ خلال العامين المقبلين، بشرط تحسن العناصر الدافعة للتصدير والاستثمار وعودة الهدوء نسبياً إلى البلدان التى تشهد صراعات ونزاعات داخلية مع استمرار برامج الإصلاح.

نائب رئيس البنك الدولى: النزاعات تهدد الشرق الأوسط وأفريقيا

وأكد «محيى الدين» فى كلمته أمام القمة المصرفية العربية الدوليّة فى روما بمشاركة الحكومة الإيطالية وأمين جامعة الدول العربية ومحافظى البنوك المركزية والوزراء والمسئولين المعنيين بالاقتصاد فى عدة دول عربية، أهمية توطين التنمية وتفعيل قدرات المجتمع المحلى فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق معايير منضبطة، منوهاً بالبرامج التى يقوم بها البنك الدولى لمساندة التقنية المالية وتفعيل دور جهات الرقابة المالية الشاملة وحماية أصحاب الحقوق والمودعين ونشر التوعية المالية. واستعرض «محيى الدين» سبل تمويل التنمية المستدامة وتحقيق الشمول المالى ودور تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة العربيّة، مشدداً على ضرورة توسيع وإعادة توجيه الاستثمار لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة فى مجالات البنية الأساسية وتطوير رأس المال البشرى والمهارات.

وأرجع تخفيض توقعات متوسط معدلات النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.3٪ هذا العام إلى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمى بسبب التوترات والنزاعات التجارية وتقلب أسعار السلع الأولية بما فى ذلك النفط وسيطرة الغموض وعدم اليقين على توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية.