سفير اليابان في مصر: المتحف المصري الكبير كنز للإنسانية

أشاد سفير اليابان في مصر، ماساكي سوكي، بالتعاون الذي تم بين مصر واليابان من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير هو جوهرة التعاون في العلاقات المصرية اليابانية.

وأضاف سوكي، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن اليابان قدمت لمصر قرض بقيمة 800مليون دولار من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير، كما أن اليابان استخدمت تقنية خاصة للحفاظ على الأنسجة والمواد الرقيقة الموجودة بالمتحف الكبير.

وأكد أن المتحف المصري مشروع عظيم حتى ينقل التراث للأجيال القادمة، هذا كنز للإنسانية، لذلك نحن سعداء أننا شاركنا في هذا العمل، كنت في اليابان مؤخرًا ورأيت ان الشعب الياباني سعيد جدا بهذا الإنجاز، مضيفًا أن 42 ألف سائح ياباني جاءوا لزيارة مصر العام الماضي، فضلًا عن اليابانيين الذين يعيشون بها وهذا يعكس مدي استقرار الأوضاع الأمنية في مصر.

وأشار إلى أنه يجب على مصر أن تقدم عدد من المزايا التي تؤدي لزيادة الاستثمار الياباني في مصر، حيث إن المستثمرين اليابانيين يجب أن يقدم لهم تسهيلات وحوافز تدفعهم للاستثمار الكبير في مصر مثل تخفيض الضرائب حتي يكون الأمر مربح بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير، والحكومة اليابانية تقدر الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية بصدد الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد أن معدل النمو ارتفع في مصر بشكل كبير، كما انخفضت نسبة البطالة في مصر حيث وصلت لأقل من 10%، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال إشراك القطاع الخاص وتطويره، كما أن الاستقرار السياسي في هذا البلد يدعم من زيادة الاستثمار في مصر.