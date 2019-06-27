"نور" فيلم قصير بمواصفات عالمية يناقش استغلال الإرهابيين لظروف الشباب

انتهى الفنان الشاب نور قطامش من تصوير فيلم قصير بعنوان "نور" مع المخرج محمد يوسف ومدير التصوير الإيطالي فريدريكو كورنو، حيث يجسد دور البطولة بشخصية "أسعد" الذي يتعرض لاستغلال بعض العناصر الإرهابية لظروفه المعيشية ليشاركهم في تنفيذ عمليات تفجير تستهدف الأبرياء والمدنيين من أبناء وطنه.

"نور" فيلم قصير تراجيدي تشويقي يجسد بطولته نور قطامش وتأليف شريف عبده وهو إنتاج مصري - أمريكي للمخرج محمد يوسف، وتم تصويره مع الإيطالي فريدريكو كورنو بعدد من المواقع بين مصر الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وأحد المصانع بمنطقة إمبابة، ومن المقرر أن ينافس العمل على جوائز الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي المقبل في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.

جدير بالذكر أن نور قطامش شارك في العديد من الأعمال الدرامية المميزة والأفلام القصيرة منها مسلسل "أسرار" للنجمة نادية الجندي، حيث قدم دورا محوريا باسم "قدري" خبير الكمبيوتر الذي يعمل بوزارة الداخلية ويساهم في كشف لغز الجريمة بالعمل.

كما قدم دور المحامي "سيف" بإحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" وحقق خلاله ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جسد دور الندل ببراعة كبيرة مع صديقه محمد الكيلاني ودرة.

ومؤخرا قدم قطامش بطولة إحدى حلقات "الأبواب المغلقة" للإعلامي جورج قرداحي وإخراج محمد سلامة، حيث جسد دورا لأحداث من الواقع لشقيق ضحية يتلقى اتصالا هاتفيا من سوريا بأن شقيقه انضم للجماعة الإرهابية داعش، وتتضح في النهاية أن زوجة شقيقه هي من قامت بقتله بالاتفاق مع ابن عمها وأن الاتصال كان للتغطية على جريمتهم.

المعروف أن نور قطامش حاصل على بكالوريوس طب الفم والأسنان من جامعة المستقبل عام 2012 وحصل على ورشة تمثيل للدكتور محمد عبدالهادي التي انطلق بعدها للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الدرامية.

كما استطاع أن يجمع بين مهنتي التمثيل وطب الأسنان ويشارك في عدد من الوكالات الفنية الأمريكية لتجسيد أدوار في السينما العالمية نظرا لإجادته الإنجليزية بطلاقة.