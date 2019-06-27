عقب فوز المنتخب المصري.. رواد المقاهي "فرحانين بالتأهل"

تقترب عقارب الساعة من التاسعة مساء قبل ساعة واحدة من انطلاق المباراة الثانية للمنتخب الوطني أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية في إطار دور المجموعات من بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019"، ومعها يبدأ المشجعون من مختلف الأعمار السنية في التوافد على إحدى المقاهي البلدي بمنطقة الدقي لمتابعة المباراة المهمة.

رواد المقهى من كبار السن كانوا الفئة الأغلب جنبًا إلى جنب مع الشباب، قبل بداية المباراة تناقشوا فيما بينهم على المباراة السابقة للمنتخب في نفس المجموعة بين منتخبي أوغندا وزيمبابوي وفرص المنتخبات الأربعة في الصعود إلى الدور التالي.

انفعالات كبار السن اختلفت قليلا عن الشباب، حيث ظهروا أكثر هدوءا في ردود فعلهم تجاه الفرص الضائعة للمنتخبين على مدار 90 دقيقة مدة المباراة، بل انتقدوا انفعالات وتعليق الشباب المستمر على أحداث المباراة، حيث قال أحدهم موجها حديثه للشباب: "خلاص بقيتوا كلكم محللين كورة وفاهمين كل حاجة فيها، سيبتوا ايه للاستوديو التحليلي"، ولكن صمتهم وهدوءهم لم يستمر طويلا وكسره هدفا المنتخب المصري، حيث صاحوا جميعا وصفقوا فرحين بالهدفين اللذين سُجلا في الشوط الأول.

أبدت الجماهير سعادتها بفوز المنتخب المصري للمرة الثانية على التوالي بنتيجة 2 -0 وضمان صعوده للدور 16 من البطولة الأقوى داخل القارة السمراء، وأشادوا بأداء لاعبي المنتخب الوطني محمود تريزيجه ومحمد صلاح ومحمد الشناوي، آملين في تحسن الأداء في المباريات المقبلة.