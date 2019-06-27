ضبط موظفة بـ"تعليم الوادي الجديد" سرقت 120 ألف جنيه من منزل مسن

ألقت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، القبض على موظفة بقطاع التعليم بالمحافظة، سرقت مبلغًا ماليًا من مسكن رجل مسن بمدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط موظفة حكومية بتهمة سرقة منزل بمدينة الخارجة.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من "ح. ي "، 83 عاما، لقسم شرطة الخارجة يفيد اكتشافه سرقة 120 ألف جنيه من مسكنه بمنطقة الحجر المصري بمدينة الخارجة.

وتشكلت فرق بحث سرية، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقباء مصطفى عبد الباقي، ومصطفى عرفة، معاوني مباحث القسم، تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة.

كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالواقعة، ونجحت التحريات في تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها سيدة تعمل موظفة بمديرية التربية والتعليم، استغلت وجود العجوز خارج المنزل لشراء احتياجاته مع معرفتها بأنه يعيش بالمنزل بمفرده، واستولت على 120 ألف جنيه من منزل العجوز.

وجرى ضبط المتهمة، وتحرير المحضر رقم 3187 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.