عبرت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابي الذي استهدف منطقة لتمركز قوات الشرطة المصرية بمدينة العريش، شمال سيناء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيانها: "أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من الشهداء".

وأضاف البيان: "قدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".