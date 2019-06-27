عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي.

وكان الفريق أول محمد زكي، التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو؛ شهدت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، حسب الصفحة الرسمية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وناقش الجانبان، سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا لاسيما في المجال العسكري، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.

فيما أشاد وزير الدفاع الروسي بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بأهمية الدور المحوري لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن مصر تعد نموذجًا للاستقرار في ظل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة، معربًا عن استعداد بلاده لترسيخ القدرات الدفاعية المصرية ودعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

كما شارك الفريق أول محمد زكي، في مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش - 2019) والذي يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم ويعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية.

وتفقد القائد العام أجنحة المنتدى مشيدًا بالمستوى التكنولوجي والتقني المتقدم للأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.